“Türkiye, yarınlarına güvenle bakan bir ülke”

Ceylan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda, ilk ve en anlamlı adımı oluşturan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, yüce Türk Milletinin sonsuza kadar bağımsızlığı için, kurtuluş meşalesini ateşlediği, aziz milletin birlik ve beraberliğinden almış olduğu güçle hiçbir engel tanımayacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarihin 102. yıldönümünü, kutlamanın gururu ve heyecanı içindeyiz. Bağımsızlığını koruma konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelen, her yaştan vatandaşıyla bir kahramanlık destanı yazan milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için aynı şuurla mücadelesini sürdürmektedir” dedi.

“Birlik ve beraberlik içinde bu topraklara ve tarihimize duyduğumuz derin sevgi ve bağlılık, birlikte oluşturacağımız mutlu ve müreffeh geleceğe olan güvenimiz, milletçe bizi birbirimize daha çok kenetleyecektir” diyen Ceylan, “Bugün Türkiye; yarınlarına güvenle bakan, çağını aşan bir vizyonla, kapsamlı değişimler ve büyük reformlarla hedefleri olan, tarihi parlak, geleceği aydınlık bir ülkedir. Büyük bir azimle, birlik ve dayanışma içinde gösterilen gayretler ve hayata geçirilen hamleler, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda gelişmesinin önünü açmıştır. Bugün gösterdiğimiz çabalar, yapılan çalışmalar, geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla 2023,2053 ve 2071 hedeflerimize ilerlerken, geleceğimizin teminatı gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak, onlara daha güçlü daha müreffeh bir ülke bırakmak içindir” dedi. (Haber Merkezi)

