“Türkiye, şuurlu duruşunu korumalıdır”

Güloğlu, “Pandemiden dolayı uzun bir aradan sonra tekrar olağan Temmuz ayı toplantısında bir araya geldik. Ülkemiz ve dünya Covid-19 salgını ile büyük sınavdan geçmektedir. Salgının başlangıcından bu zamana kadar gece gündüz demeden çalışan devletimize, sağlık bakanlığımıza, sağlık çalışanlarımıza, bilim kurulu üyelerimize, valiliklerimize, belediyemize, emniyet güçlerimize, vefa sosyal destek gruplarına, bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

“Devam eden süreçte tedbiri elden bırakmadan bilim kurulunun açıkladığı ve aldığı kararlar doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğine değinen Güloğlu, “Türk milleti nice saldırı ve suikastları göğüsledi, görünmez düşmanının salgınını da Allah'ın izniyle bertaraf edecektir. Bunun için bu zamana kadar ki şuurlu duruşunu korumalıdır. "Bu salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. Şu an hala hastanelerde tedavi gören hasta kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz Darbe Girişimi’ne ilişkin düşüncelerini dile getiren Güloğlu, “Bildiğiniz üzere temmuz ayında hain darbe girişimi olmuştur. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya bölünmez bütünlüğümüzü bozmaya kastedenlere Allah fırsat vermesin. Bizlere böyle günleri sonsuza dek bir daha yaşatmasın. Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve dirliğini ilelebet muhafaza eylesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine sabır diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)