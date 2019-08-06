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Türkiye, organ bağışında en istekli ikinci ülke

Ajans Press’in 2019 yılı basın haberlerinden derlediği bilgilere göre, organ bağışının 3 bin 58 haberle gündemde olduğu görüldü. Medyanın da duyarlı olduğu organ bağışında, Türkiye organ nakline en istekli ikinci ülke oldu.

Türkiye, organ bağışında en istekli ikinci ülke

Ajans Press’in 2019 yılı basın haberlerinden derlediği bilgilere göre, organ bağışının 3 bin 58 haberle gündemde olduğu görüldü. Medyanın da duyarlı olduğu organ bağışında, Türkiye organ nakline en istekli ikinci ülke oldu.

06 Ağustos 2019 Salı 00:52
Türkiye, organ bağışında en istekli ikinci ülke

2019 yılı içerisinde, yazılı basına yansıyan haberler incelendiğinde,3 bin 58 habere konu olan organ bağışının en çok sosyal sorumluluk haberleriyle konuşulduğu görüldü. Son yıllarda organ bağışının önemine tüm medya kanallarında sıkça yer verilirken, E-nabız sistemiyle birlikte bu platformdan son 4 yılda 202 bin 215 kişinin organ bağışında bulunduğu kaydedildi.

Ajans Press ve PRNet’in Ipsos verilerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye’nin organ bağışı duyarlılığında yüzde 72’lik bir oranla ikinci sırada olduğu gözlemlendi. Listenin birinci sırasında % 74 ile Hindistan’ın liderliği göğüslediği görülürken, ikinci olan Türkiye’ye %72’lik bir oranla İspanya’nın eşlik ettiği kaydedildi.

(Haber Merkezi)

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