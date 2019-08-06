Türkiye, organ bağışında en istekli ikinci ülke

2019 yılı içerisinde, yazılı basına yansıyan haberler incelendiğinde,3 bin 58 habere konu olan organ bağışının en çok sosyal sorumluluk haberleriyle konuşulduğu görüldü. Son yıllarda organ bağışının önemine tüm medya kanallarında sıkça yer verilirken, E-nabız sistemiyle birlikte bu platformdan son 4 yılda 202 bin 215 kişinin organ bağışında bulunduğu kaydedildi.

Ajans Press ve PRNet’in Ipsos verilerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye’nin organ bağışı duyarlılığında yüzde 72’lik bir oranla ikinci sırada olduğu gözlemlendi. Listenin birinci sırasında % 74 ile Hindistan’ın liderliği göğüslediği görülürken, ikinci olan Türkiye’ye %72’lik bir oranla İspanya’nın eşlik ettiği kaydedildi.

(Haber Merkezi)