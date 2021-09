“Türkiye onlarca yıl geriye gitti”

Tokgöz mesajında, 1980 Darbesini yapanları ve büyük acıları Türkiye'ye yaşatanları tarihin ve milletin affetmeyeceğini kaydetti.

Millet olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde durmamız gerektiğinin altını çizen Ulaş Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri dünyada sayılı, eşsiz ordulardandır. Yaptığı savaşlar, verdiği şehitler, kazandığı savaşlar, yetiştirdiği benzersiz komutanlarla gurur kaynağıdır. Tüm bunların yanında bazı anlar vardır ki tarifi yapılamaz acılar barındırır. 12 Eylül 1980 darbesi de bu acıların en büyüklerinden biridir.

Tankların şehirlere indiği o gün, Türk siyasi yaşamına kara bir leke olarak sürüldü ve çıkarılamayacak. Demokrasi anlayışının en yüce olduğu milletimiz bu olayı asla unutmayacaktır. Bununla beraber darbelerin tekrarlanmaması için Türk halkı olarak dik durmalı demokrasi anlayışımızdan vazgeçmemeliyiz.

Ülkede siyasetin tutuklandığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin lağvedildiği, fikirlerin ve düşünmenin yasaklandığı, özgürlük, adalet ve bağımsızlık isteyen vatan evlatlarının asıldığı, işkence gördüğü ve vurulduğu ülkemizin en karanlık günlerinden biridir 12 Eylül.

O kara günde, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verildi. 98 bin 404 kişi örgüt üyesi olmak suçundan yargılandı. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için, işten atıldı. 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. 23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu. 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi. 31 gazeteci cezaevine girdi. 3 gazeteci silahla öldürüldü. Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi. Bu içler acısı rakamlar ancak resmi kayıtlara yansıyanlar.

Ülkede yaşanan krizlerin, ideolojik farklılıkların, ekonomik sıkıntıların, bağımsızlık ve hak arayışı için yapılan gösterilerin bahane edilerek, siyasette, mecliste çözüm aranmasına fırsat verilmeden, adeta bir fırsatçılık yapılarak gerçekleştirilen bu askeri darbe Türkiye'nin on yıllarca geriye gitmesine ve yüzlerce insanın hayatına mal olmuştur. Haklı, haksız ayrımı yapılmadan, suçlu mu, değil mi? bakılmadan her sokağa çıkan, her gösteri yapan tutuklanmış ve fişlenmiştir.

DEMOKRASİ RAFA KALKMIŞTIR

Böylesine bir ortamda ne demokrasi, ne adalet, ne hukuk işletilmemiş ve milyonlarca insan fişlenerek, işsiz bırakılarak ve cezaevine atılarak hayatları karartılmıştır. 12 Eylül darbesiyle başlayan anti demokratik dönem, Türkiye'de demokrasiyi rafa kaldırmış, ülke tarihinde kapanmayacak bir yara açılmıştır.

Tarihimiz de kara bir leke olarak duran bu darbe bizlere bir kez daha demokrasinin, özgürlüğün, çok sesliliğin ve Meclisin iradesinin olmadığı bir ülkede darbelerin eksik olmayacağını göstermiştir. Bu ve cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız tüm darbe ve darbe girişimlerinin önünü kesmek, kimsenin bunlara cesaret edememesini sağlamak ancak demokrasi ve adaletle mümkündür.” (Haber Merkezi)