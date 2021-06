“Türkiye her zaman barış ve istikrardan yana olmuştur”

AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, "Ülkemiz dünyanın her yerinde olduğu gibi Güneydoğu Avrupa'da da birleştirici, kapsayıcı, kucaklayıcı siyasetiyle her zaman güven, barış ve istikrar ortamından yana olmuştur. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, sahada ve masadaki başarılarıyla yeni, yeniden büyük Türkiye hedeflerine, kutlu yürüyüşüne, emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği (GDAÜ-PA) Parlamenterler Asamblesi 8. Genel Kurul toplantıları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayelerinde Antalya'da gerçekleştirildi. GDAÜ-PA Parlamenterler Asamblesi 8. Genel Kurul toplantılarına katılan milletvekili Kavuncu, Türkiye ve üye Güneydoğu Avrupa Bölge ülkeleri açısından önem arz eden foruma ilişkin açıklamalarda bulundu.



Güneydoğu Avrupa ülkelerinin (GDÜA) tamamının dahil olduğu tek bölgesel işbirliği formunun bu yıl, üye ülkelerin Cumhurbaşkanlarının, Meclis Başkanlarının, Dışişleri Bakanlarının katılımlarıyla son derece verimli görüşmelerin yapıldığı ve sonuçların alındığı, ikili ve heyetler arası toplantılarla gerçekleştirildiğini dile getiren Kavuncu, ev sahipliğini ve dönem başkanlığını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerçekleştirdikleri organizasyonlarla da Türkiye ve üye Güneydoğu Avrupa bölge ülkeleri açısından son derece önemli görüşmeler yapıldığına dikkat çekti. Bu kapsamda Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan (kurucu üyeler), Bosna-Hersek, Hırvatistan, Moldova, Karadağ, Slovenya, Kosova gibi ülkelerin de katılımcı oldukları, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği (GDAÜ-PA) Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurul toplantılarının TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un himayelerinde Antalya'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Kavuncu, "Meclis Başkanları düzeyinde gerçekleştirilen programa Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Beçiç, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Xhaferi ve Arnavutluk Meclis Başkan Vekili Vasilika Hysı.Eş zamanlı olarak fiziki ve online olarak yapılan toplantıya Antalya'ya gelemeyen üye ülkelerin meclis başkanları online olarak katıldılar. Üye ülkelerden çok sayıda milletvekili ve üst düzey yönetici toplantıda yer aldı" dedi.



"Bölgesel sorunların çözümünde iş birliği ve eşgüdüm, Güneydoğu Avrupa için önemli bir güç oluşturmaktadır"

"Bölgesel sorunların çözümünde iş birliği ve eşgüdüm, Güneydoğu Avrupa için önemli bir güç oluşturmaktadır" diyen Kavuncu, "1996 yılında kurulan ve bu yıl dönem başkanlığını Türkiye'nin üstlendiği, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) işbirliği süreci, üye ülkeler arasında iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi, siyasi, güvenlik, ekonomik vb. konularda üst düzey işbirliğini, Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi parlamenter diplomasi kapsamında bölgesel işbirliği açısından oldukça önemli bir kazanımdır. Bölgesel sorunların çözümünde iş birliği ve eşgüdüm, Güneydoğu Avrupa için önemli bir güç oluşturmaktadır. Bölgedeki istikrarın kalıcı olması ve tüm bölge ülkelerinin refahı için bu birliktelik oldukça önemlidir. Aksi takdirde bölgedeki istikrarsızlık ve çekişmeyle bölgenin kaderinin bölge dışı aktörlerin ellerine teslim edileceği acı bir gerçektir. Bu işbirliği sürecinin bağımsız ve güçlü bir şekilde devam etmesinin bölgenin ortak çıkarlarına hizmet edeceği aşikardır" diye konuştu.



Son dönemde Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa'da iyi komşuluk ilişkileri perspektifinde; salgın sonrası işbirliği, beyin göçü, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve göçmen karşıtlığı gibi modern küresel sınamalar karşısında insani değerler temelinde tesis edilmiş ortak bir duruşun temin edilmesi vizyonu doğrultusunda çalıştığının altını çizen Kavuncu, ayrıca ulaştırma, altyapı, eğitim, spor ve yargı gibi farklı konularda da faaliyetler gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, sahada ve masadaki başarılarıyla Yeni, yeniden büyük Türkiye hedeflerine, kutlu yürüyüşüne, emin adımlarla ilerlemektedir"

Türkiye'nin dünyanın her yerinde olduğu gibi Güneydoğu Avrupa'da da birleştirici, kapsayıcı, kucaklayıcı siyasetiyle her zaman güven, barış ve istikrar ortamından yana olduğunu vurgulayan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Türkiye enerjide, sağlıkta, eğitimde, turizmde, alt yapıda, uluslararası transferlerde, sığınmacılar konusunda her zaman dost elini uzatan ülke olmuştur. Kurulduğu günden bu yana bu sürece Türkiye etkin bir şekilde katkı sağlamıştır. Dünyanın her yerine yardım elini uzatan ülkemiz, karşılıklı anlayış ve güvene dayalı olarak ortak bir geleceğin inşasına bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli katkılarda bulunacaktır. Zira bizler dayanışmanın gücüne, paylaşmanın bereketine inanan bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bölgemizde istikrar, güven ve iş birliğini geliştirerek Güneydoğu Avrupa'yı geleceğe bağlamak amacıyla dostane bir zeminde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Antalya uluslararası diplomasi zirvesi gibi son derece önemli bir organizasyondan da yüzünün akıyla çıkan Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, sahada ve masadaki başarılarıyla Yeni, yeniden büyük Türkiye hedeflerine, kutlu yürüyüşüne, emin adımlarla ilerlemektedir."

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ heyeti ile görüştü

Forumda TBMM Başkanı Karadağ heyetiyle baş başa görüşme yaptı. AK Parti Çorum milletvekili ve Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Karadağlı heyetle görüşme yaptı. Kavuncu, "Ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilerin daha üst düzeylere çıkarılması için istişarelerde bulunduk, bu tarihi anlara şahitlik ettik. Antalya'daki toplantılarda, Türkiye ile Karadağ arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı, iki ülke açısından önemli kararlar alındı" ifadelerini kullandı.