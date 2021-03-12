Türkiye Diyanet Vakfı’na Çorum’dan 500 bin TL yardım

Çorum İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Muharrem Biçer, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık'ı makamında ziyaret ederek, din görevlileri ve Çorumlu hayırseverlerin destekleriyle toplanan “Sıcak Bir Yuva” ve “Bir Damla Hayat” kampanyası bağışlarını teslim etti.

Çorum İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi öncülüğünde başlatılan kampanyada Çorum’dan, İdlib’de inşa edilen İyilik Konutları için 350 bin TL, yoksulluk ve kuraklığın yaşandığı coğrafyalarda açılan su kuyuları için 150 bin TL bağış yapıldı.



(Haber Merkezi)

