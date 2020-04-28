Türkiye Diyanet Vakfı iyilik için bu Ramazan’da da yola çıkıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinin gölgesinde geçirdiğimiz bu Ramazan ayında “Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” diyen TDV, yurt içinde 81 ilde, yurt dışında ise 35 ülkede yardım için yola çıkıyor.

İl Müftüsü ve TDV Çorum Şube Başkanı Muharrem Biçer, Ramazan ayında yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Milletimiz, milli mücadele yıllarında olduğu gibi ‘korona virüs’ ile girdiği bu zorlu dönemde de bir milli mücadele şuuruyla hareket etmektedir. Bu mücadeleye Türkiye Diyanet Vakfımız da tüm gücüyle ortak olmuştur.



İnsanlığın sevgi ve merhameti yeniden kuşanmaya ihtiyaç duyduğu bu dönemde Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl ki Ramazan Ayında da kardeşlerimizin zor günlerinde yanlarında olacak, gönül köprüleri kuracak, gıda kolisi, alışveriş yardım kartları ve yetimlerimize bayramlık kıyafet yardımlarında bulunacağız.

Paylaşmaya ve şükretmeye en çok değer verdiğimiz bu ayda insanlığın kimsesi olmaya çalışacak, hiç tanımadığımız insanlarla erzaklarımızı paylaşacak, aynı safta kıblemize yönelenerek Rabbimize iltica edecek ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin içtenlikle yaptıkları dualara hep birlikte ortak olacağız.”

MÜFTÜ BİÇER : “KARDEŞLİĞİMİZ ZEKATLA BEREKETLENSİN”

İl Müftüsü ve TDV Çorum Şube Başkanı Muharrem Biçer; “Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı Ramazan ayında Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatına doğrudan temas eden dini vecibelerimizden birisi olan zekât ibadeti büyük önem taşımaktadır. İhtiyaç sahibi Müslümanlara ulaşmada köprü vazifesi gören zekât, dinî ve ahlâkî değerleri yücelten, sosyal yapıyı güçlendiren, ekonomik hayata canlılık getiren bir ibadettir.

Böylesine zor dönemlerde de bizleri bekleyen ihtiyaç sahiplerine yardımlarınızı ulaştırabilmek, onların üzerimizdeki hakkını teslim edebilmek adına, Türkiye Diyanet Vakfı olarak zekâtlarınızı topluyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Vatandaşlarımız Ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlarını bagis.tdv.org adreslerinden online yapabileceği gibi il ve ilçe müftülüklerimiz, TDV şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla ve TDV bağış uygulamaları vesilesiyle de yapabilecekler.

Çorum İl Müftülüğü ve TDV Çorum Şubesi olarak imkânı olan kardeşlerimizin imkânlarını (Zekât, Fitre ve Bağış) ihtiyaç sahiplerimize aktarma konusunda bir köprü vazifesi görmektedir.

Bu nedenle vatandaşlarımız her türlü bağışlarını makbuz karşılığı İl Müftülüğümüze, Ulucami karşısındaki TDV Çorum Şubemize, Din Görevlilerimiz aracılığıyla ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi Vakıf Katılım Bankasına ait banka hesap numaralarına bağışlarını yapabilirler. Bağış hesapları; fitre bağışı için TR73 0021 0000 0000 9209 6000 01 no’lu ıbana, zekât bağışları için TR46 0021 0000 0000 9209 6000 02 no’lu ıbana, Genel Bağışlar için de TR19 0021 0000 0000 9209 6000 03 ıban hesabına EFT veya HAVALE yoluyla bağışlarını yapabilirler.

Ayrıca, bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan FİTRE yazıp 5601’e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilecek, bir SMS ücreti de bir Fitre bedeli olan 27 TL olarak alınacaktır.

Bu vesile ile tüm Çorumlu hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Aylarını tebrik ederken koronavirüs sebebiyle “Evde Kal” tedbirine uymalarını temenni eder, sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde huzurlu günlere kavuşmamızı Cenab-ı Allah (cc)’tan niyaz ederim” diye konuştu.

(Haber Merkezi)