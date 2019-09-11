Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem tatbikatı yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Mecitözü ilçesinde deprem olduğu varsayılarak tatbikat gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi tarafından İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun Çorum AFAD Toplantı Salonu’nda toplanma talimatı vermesi ile başlayan tatbikat, kapsamında kurul üyeleri kısa sbürede bir araya geldi. Toplantıda; afet sonrası, kurumların toplanma ve harekete geçme, gösterdikleri reaksiyonlar, sahada gerçekleştirecekleri koordinasyon ve haberleşme konularını ele alındı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Garnizon Komutanı Per Alb. Çetin Öcal, daire amirleri ve diğer İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon kurulu üyeleri katıldı.

Yaşanılan afet sonrası hizmet verecek kurum ve kuruluşlar, hizmet gruplarına sorulan soruların ardından tatbikat sona erdi. (Haber Merkezi)