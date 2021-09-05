Türker Terlemez’i kaybettik
Uzun yıllardan beri Antalya’da yaşayan Çorum’un tanınmış iş insanlarından Türker Terlemez (86), çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Antalya Özel Yaşam Hastanesi’nde dün gece saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Güncel 05.09.2021, 11:29
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Perihan Terlemez’in eşi, Bülent ve Türker Terlemez’in babaları olan Türker Terlemez’in cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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