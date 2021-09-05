Türker Terlemez’i kaybettik

Perihan Terlemez’in eşi, Bülent ve Türker Terlemez’in babaları olan Türker Terlemez’in cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

