Türkeli’nin teşekkürü

Karadeniz Bölgesi’nde geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Sinop’un Türkeli İlçesi’nde geçici olarak görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ile bölgeye ilk yardım ulaştıran illerden biri olan Çorum’un Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın unutulmuyor.

Sinop Türkeli İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ile beraberindeki heyet önceki gün ilimize gelerek hem Çorum Valisi Mustafa Çiftçi hem de Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile biraraya geldi.

İlk olarak Vali Çiftçi’yi ziyaret eden Yılmaz ve Şahin ile beraberindeki heyet Vali Çiftçi ve Genel Sekreter Çıplak başta olmak üzere Sinop Türkeli ilçesinde yaşanan sel felaketindeki başarılı çalışmalarından dolayı, Çorum’a ve Çorumlulara şükranlarını sunmak üzere ilimize geldiklerini dile getirdiler. Ziyaret görüşmenin ardından Vali Çiftçi ile heyet arasındaki karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.

Sinop Türkeli heyeti Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda ödül kazanılan Çorumlu Obası Gençlik Merkezi’nde ağırlandı. Vali Çiftçi’nin de yer aldığı Çorumlu Obası ziyareti de sohbet, yemek ve karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.



(Volkan SINAYUÇ)

