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“Türkçe tabela teşvik edilmeli”

Cadde ve sokaklardaki yabancı tabelaların kullanımını önlemek için tedbirler alınması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Palandöken, “Türkçe tabela kullanımını özendirmek için tabelada tamamen Türkçe karakter kullananlara vergi indirimi getirilmeli. Öte yandan tabelada yabancı karakter kullananlardan ise daha fazla vergi alınmalı. Bu sayede Türkçe tabela kullanımı özendirilirken çevremiz de yabancı tabelalardan arınır” dedi.

“Türkçe tabela teşvik edilmeli”

Cadde ve sokaklardaki yabancı tabelaların kullanımını önlemek için tedbirler alınması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Palandöken, “Türkçe tabela kullanımını özendirmek için tabelada tamamen Türkçe karakter kullananlara vergi indirimi getirilmeli. Öte yandan tabelada yabancı karakter kullananlardan ise daha fazla vergi alınmalı. Bu sayede Türkçe tabela kullanımı özendirilirken çevremiz de yabancı tabelalardan arınır” dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 23:26
“Türkçe tabela teşvik edilmeli”

Son günlerde gündemde olan yabancı tabela kullanımının önüne geçmek için tabelalarda tamamen Türkçe karakterli kelime kullananlara vergi indirimi getirilmesini talep eden Bendevi Palandöken, “Ülkemizin cadde ve sokaklarındaki çok sayıda iş yerinde yerli ürünler üretilip satılmasına rağmen dikkat çekmek amacıyla tabelalarda yabancı kökenli kelimeler kullanılıyor. Yabancı tabelanın kullanıldığı iş yerlerindeki ürünler sanki daha kaliteliymiş gibi bir imaj sergilenmeye çalışılıyor. Bu da yerli ve milli markalarımızı gölgeliyor. Markalaşmanın artmasına katkıda bulunmak için yerli tabela kullanımını özendirmek gerekiyor” diye konuştu.

“70 milyon turist hedefine ulaşmak önemli”

Öte yandan turizmdeki 70 milyon turist hedefini yakalanabilinmesi için de Türkçe tabela kullanımının büyük bir önem taşıdığının altını çizen Palandöken, “Tüm iş yerlerine Türkçe tabela kullanmaları yönünde çağrıda bulunuyorum. Tüm ticari müesseseler kullandıkları tabelalar için belediyelere her yıl ilan ve reklam vergisi ödüyor. Eğer Türkçe karakterli tabelaları kullananlara tabela vergisinde indirim yapılır, yabancı karakter kullananların ise vergi oranı artırılırsa iş yeri sahipleri tabelalarda yabancı kelime kullanmaktan vazgeçebilir. Vergi indirimi ile Türkçe tabela kullanımını özendirirken, yabancı tabelalara uygulanacak vergi artışı ile de yabancı tabela kullanımı azaltılmalı. Aksi halde turizmde 70 milyon hedefine ulaşamayız. En önemlisi para bırakan ve ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan turistleri de kaçırırsak o zaman son pişmanlık fayda etmez” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

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