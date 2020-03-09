TÜRKAV 31 yaşında

TÜRKAV’ın 31. Kuruluş yıldönümü olduğunu anlatan TÜRKAV Çorum İl Başkanı İlyas Gül, geçen 31 yıllık zaman zarfında Lider Teşkilat Doktrin çizgisinden vazgeçilmeden ve bu ilkeler doğrultusunda “Ay Yıldıza söz verdik” sloganından taviz verilmeyeceği; bu duygu ve düşünceye, yüce ülküye gönül veren vakıf ve üyelerinin yurdun içinde bulunduğu hassas ve nazik dönemde yurdun bölünmez bütünlüğüne birlik ve beraberliğine necip Türk Milletinin menfaatlerinden ve mukeddesatından asla vazgeçmeyen bir memur hareketi olduklarını kaydetti.

Gül, 6 Mart 1989’dan bugüne “Devletin Asil Evlatları” şuuruyla faaliyetlerini sürdüren TÜRKAV’ın , bu kutlu sancağı , davanın izinde, liderin emrinde, üyelerle bir bütünlük içerisinde taşımaya devam edeceğini vurguladı. (Haber Merkezi)