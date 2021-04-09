“Türk polisinin, halkımızın nezdinde saygın bir yeri var”

AK Partiİl Başkanı Yusuf Ahlatcı mesajında; “Kurulduğu günden itibaren ülkemizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden olağanüstü gayret sergileyen; Devletin bekası, kamu düzeninin tesisi, halkın can ve mal emniyetinin temini için fedakârca çalışan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 176. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Gücünü milletten ve kanunlardan alan Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü, en temel kurumlarından birisi olan Emniyet Teşkilatımız, yapmış olduğu başarılı çalışmalarla sadece ülkemizde değil, dünya kamuoyunda da adından söz ettirmekte ve dün olduğu gibi bugün de halkımızın nezdinde saygın bir yerde durmaktadır” diyen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır’ sözlerinde vurguladığı gibi Türk Polis Teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacak ve üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs pandemisi ile mücadele sürecinde de vatanının ve milletinin yanında olan, varlıklarıyla bizlere her zaman güç veren kıymetli Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Emekli olan ve görevi başında bulunan tüm polislerimiz ile ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)