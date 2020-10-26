Türk PDR Derneği’nde ilçe başkanları atandı

Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma sağlayarak psikolojik danışma ve rehberlik biliminin ve mesleğinin ülkemizde gelişmesini sağlamak, psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışanların, sosyal, bilimsel, mesleki ve kültürel yönden gelişmelerine yardım etmek, mesleğin üyelerinin haklarını korumak ve savunmak amaçlarına yönelik olarak çalışmalar yürütmek amacıyla faaliyetler gösteren Türk PDR DER'in Sungurlu İlçe Başkanlığı’na Psk. Dan. Eyüp Demir, Alaca İlçe Başkanlığı’na Psk. Dan. Sibel Ak, Kargı İlçe Başkanlığı’na ise Psk. Dan. Yeşim Akkaya’nın atandığı bildirildi. (Haber Merkezi)