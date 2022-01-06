“Türk parasını pul, yolsuzluğu yol ettiniz”

Örtülü olmayan faiz artırımından sonra iktidar mensuplarının, ‘Dolar düştü, haydi etiketleri indirin’ dediğini, 31 Aralık gecesinde gelen zamlarla kendi kendilerine yalancı çıktıklarını kaydeden Özsaçmacı, “Milletin sırtına zamları bindirince, senin de gözlerin ışıldıyor muydu, Ak Parti? Ekmek fiyatlarını indirin de milletinde gözleri ışıldasın. Kısacası getir sandığı bak milletin gözleri nasıl ışıldıyor” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Dış güçler, lobiler Türkiye'ye birisini gönderseydi ve bu sistem nedeniyle birisi başa gelseydi ne olurdu? Türk Lirası'nın değeri düşsün diye ne gerekiyorsa yapardı değil mi? Türkiye'ye sömürge muamelesi yapar yabancıları davet ederdi değil mi? Türkiye'yi daha çok borçlandırır ve yabancılara peşkeş çekerdi değil mi? Türkiye'nin en güçlü alanlarını çökertemeye çalışırdı. Tarım alanlarını imara açardı; buğdayı, eti ithal ederdi. Ezcümle Türk parası pul, yolsuzluğu kendine yol ederdi değil mi? Şimdi bu zihin egzersiziyle AK Parti iktidarı arasındaki benzerliği fark edenler, bizim her ayna tutuşumuzda yaptıkları gibi yine bağırmaya başlayacaklar. Bir dış güç göreve gelse ancak bunları yapardı.

Cehalet ve ihanet aynı yola çıkar. İktidar olan Cukka ittifakına sesleniyorum; ekonomiye ettiğiniz ihanetin ispatı ekmek ve simit fiyatlarındadır. Cukka ittifakı konuşuyor enflasyon artıyor. Mızrak artık çuvala sığmıyor. Gerçek ortada duruyor. Esnaf perişan, sanayicimizin eli ayağı bağlanıyor. Mutfaktaki yangın büyüyor. Yetkiyi aldınız, görevi kötüye kullandınız. Eşe, dosta, yandaşa çalıştınız. Vatandaş yoklukla mücadele ederken siz israf içinde yüzdünüz. Bunun bedelini ilk sandıkta ödeyeceksiniz.

Ekonomiyi şaha kaldırıyordunuz. Ekonominin kitabını yazıyordunuz, hayırdır hesabınız mı şaştı? Anlatacak masallar mı bitti? Türkiye ekonomisini işgal etmeye kalkanlar siz ve 5 müteahhit ve yandaşlardan başkası değil. Ekonominin dibe vurmasının sebebi sizsiniz. Şimdi kendi kendinizle mi mücadele edeceksin?

Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar, iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır. Bu iktidarın, bu saatten sonra Türkiye’ye vereceği tek şey; daha çok yoksulluk ve daha çok acıdır. Elektrik faturaları yüzde 127 artınca, Kara kışta, doğalgaza yaptığın zamdan sonra, senin de gözlerin ışıldıyor mu?

TÜİK’in makyajlı rakamlarında bile; Gıdadaki fiyat artışı, yüzde 43,8. Ulaşım masrafları, yüzde 53,6 artmış. Ev eşyaları, yüzde 40,9 zamlanmış. Milletimizi enflasyona ezdirirken, senin de gözlerin ışıldıyor mu, Ak parti?

Üreticinin enflasyonu, yüzde 79’a dayanmış, henüz ürünlere yansımamış yüzde 43 zam daha var. Esnaflarımız, KOBİ’lerimiz, iflasın eşiğindeyken, senin de gözlerin ışıldıyor mu, Ak parti?

Pek de örtülü olmayan faiz artırımından sonra, “Dolar düştü, haydi etiketleri indirin.” diye, kürsülerden esiyordunuz. Peki, 31 Aralık gecesi, kendi kendinizi bir kez daha yalancı çıkartıp, milletin sırtına zamları bindirince, senin de gözlerin ışıldıyor muydu, Ak parti?

Ekmek fiyatlarını indirin de milletinde gözleri ışıldasın. Kısacası getir sandığı bak milletin gözleri nasıl ışıldıyor.” (Haber Merkezi)

