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“Türk Milleti için Şehitlik en yüksek mertebe “

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı “Şehitler Haftası” nedeniyle yayımladığı mesajında Türk Milleti için Şehitlik mertebesinin ulaşılabilecek en yüksek mertebe olduğunu belirterek, ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna, canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, dünyanın dört bir yanında ve yurdun her köşesindeki şehitliklerde kefensiz ama görevini yapmış olmanın huzuru içinde yatan kahraman şehitleri minnet ve şükranla andıklarını dile getirdi.

“Türk Milleti için Şehitlik en yüksek mertebe “

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı “Şehitler Haftası” nedeniyle yayımladığı mesajında Türk Milleti için Şehitlik mertebesinin ulaşılabilecek en yüksek mertebe olduğunu belirterek, ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna, canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, dünyanın dört bir yanında ve yurdun her köşesindeki şehitliklerde kefensiz ama görevini yapmış olmanın huzuru içinde yatan kahraman şehitleri minnet ve şükranla andıklarını dile getirdi.

14 Nisan 2020 Salı 20:57
“Türk Milleti için Şehitlik en yüksek mertebe “

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı mesajında şunları ifade etti: “Bugün huzur ve güven içerisinde yaşama imkanına sahip olduğumuz cennet vatanımızın tarihi sayısız kahramanlıklarla doludur. Malazgirt Savaşı, İstanbul’un Fethi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı ve en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi; Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk vatanının parçalanamayacağını tüm dünyaya kanıtlamış, milli birlik ve bütünlüğümüzü bozmak isteyenlere karşı, dün olduğu gibi bugün de, daima hazır ve tetikte olduğumuzu göstermiş bulunmaktayız.

Yâre nişandır tenine erlerin, Şehitlik son rütbesidir askerin diyerek; oğlunun tertemiz alnını öpüp son yolculuğuna uğurlayan aziz şehit ana ve babaların, babasını göremeden büyüyen yavruların, kocasının yollarını hala gözleyen eşlerin, kardeşlerin, dostların şehitlerinin ardından gözyaşı dökerken ağızlarından tek bir temenni dökülmüştür. ‘Vatan sağ olsun!’ İşte biz bu asil duruşu ne yerlere ne de göklere sığdırabiliriz. Koronavirüs Pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sizlerden bir müddet uzak kalsak da en kısa zamanda bu süreci de atlatıp sizlerle kucaklaşacağımız, hasret gidereceğimiz günleri sabırsızlıkla beklemekte olduğumuzu ifade ediyor; Türk milletin üstün haysiyet ve itibarını şerefle temsil ederken destanlaşan, aynı zamanda anıtlaşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şehit ailelerimize ve yakınlarına sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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