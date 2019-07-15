“Türk Milleti hainlere göz açtırmadı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında sıkça dillendirdiği Sezai Karakoç’un şiirinden de bir alıntı yapan Öztürk, “15 Temmuz gecesi milletin uçak ve tanklarıyla kendi vatandaşının canına kasteden vatan hainleri, şairin ‘Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır’ sözlerindeki gibi vatanın gerçek sahiplerinin iman, inanç ve cesareti karşısında çaresiz kalmıştır. Darbeci hainler, vatan için gözlerini kırpmadan şehadeti tercih eden aziz milletimiz karşısında büyük bir hezimete uğramıştır. Böylelikle yakın tarihimizin en büyük ihaneti, 15 Temmuz Destanı olarak zihinlere kazınmıştır.

Bizler her zaman ülkemizin ve milletimizin birliğini, beraberliğini ve huzurunu devam ettirme kararlılığında olacağız. 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutulmasına veya unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta alçakça ve kalleşçe düzenlenen hain darbe girişiminde şehit düşenler olmak üzere bu güzel vatan ve bayrak uğruna şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, gazilik mertebesiyle şereflenmiş bütün gazilerimize en kalbi minnet ve şükranlarımı arz ederim” dedi. (Haber Merkezi)