“Türk milleti esareti asla kabul etmez”

“Umutların tükendiği, son yurdumuz Anadolu’nun iç ve dış düşmanları tarafından dört bir koldan saldırıya uğradığı bir dönemde Türk Milletine duyulan sarsılmaz inanç ile Samsun’da başlayan bu mücadele tarihimizin adeta bir kırılma noktası olup nesiller boyunca her daim hatırlanması ve örnek alınması gereken tarihi bir hadisedir” diyen Baro Başkanı Yaşar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Samsun’da atılan bu adım Türk vatanını sahipsiz sananlara karşı bir var oluş mücadelesi olup emperyalist güçleri İzmir’e kadar kovalayarak denize döken büyük bir zafer ile neticelenmiştir.

Tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiş Türk Milletinin, milli devletinin kuruluş mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs’ta göstermiş olduğu azmi, kararlılığı ve dirayeti muhtaç olduğu her anda göstereceğine olan inancımız tamdır.

Tarihimizin bu anlamlı gününün yıl dönümünde başta geleceğimizin teminatı gençlerimiz olmak üzere her bir vatandaşımızın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum.” (Haber Merkezi)