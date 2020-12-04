“Türk kadını seçme ve seçilme hakkına Atatürk sayesinde kavuştu”

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke’nin katılımı ile 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 86. yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar; “Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınlarının kurtuluş savaşında verdiği mücadeleden dolayı dünyada ilk defa kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Ne yazık ki erkek egemen toplumda her zaman kadınların önüne engel konmuş, kadınlar da bu haklarına yeteri kadar sahip çıkamamıştır. Her geçen gün hakları ellerinden yavaş yavaş alınmaktadır” şeklinde konuştu.

Parti adına basın açıklaması yapan Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın ise, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimleri ve çalışmaları sonucu 5 Aralık 1934’de seçim kanununda değişiklik yapılarak, anayasa ile Türk kadınına hak ettiği milletvekili seçme ve seçme hakkı verildiğini kaydetti.

Filiz Aydın, açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün 5 Aralık 1934’te elde ettiğimiz Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 86. yılındayız.

Hepimizin bildiği gibi Türkiye, bu konuda pek çok Avrupa ülkesinden önce bu hakkı kadınlarına tanımıştır.

Savaş yıllarında kurtuluş mücadelesinde, cephede ve cephe gerisinde Türk kadının rolü ve etkinliği tartışılmaz bir gerçektir. Ancak; Cumhuriyet kurulduktan sonra, kadınlar siyasi alanda yeteri kadar yer alamamış ve özgürleşememiştir. Hatta bir dirençle karşılaşılmıştır.

Türkiye Kadın Hareketinin öncülerinden olan Neziha Muhittin önderliğinde Kadınlar Halk Partisi kurma girişimi 1 Nisan 1923 yılında yapılmıştır. İçişleri Bakanlığına kuruluş beyannamesi sunulmuştur. Yasaların yetersizliği öne sürülerek o gün ki toplumun kadına bakış açısı dikkate alınarak kabul edilmemiştir. Sadece Türk Kadınlar Birliği adı altında bir sivil toplum örgütü olarak örgütlenmesine ve çalışmasına izin verilmiştir.

Ulu Önderimiz Atatürk, her konuda olduğu gibi ufkun ötesini gören bakış açısıyla, ulusal kurtuluş mücadelesinin zafere ulaşmasına Türk kadının yaptığı katkının önemini daima hatırlatmıştır. Kadınlarının her alanda olduğu gibi, siyasi alanda da yer alması gerektiğini düşünüp, o gün ki mecliste milletvekilleri ile ayrı ayrı görüşüp onlara da bu fikri kabul ettirmiştir.

Sonuç olarak 5 Aralık 1934’de seçim kanununda değişiklik yapılarak, anayasa ile Türk kadınına hak ettiği milletvekili seçme ve seçme hakkı verilmiştir.

Toplumun eşit bireyleri olarak kadınlar her alanda ülkenin çağdaşlaşması ve gelişmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve bu uğurda gereken mücadeleyi yürütmeye devam etmektedir. Bu vesileyle Atamızı bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.”