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“Türk kadını Atatürk’e çok şey borçlu”

Türkiye’nin orduya katılan ilk kadın subayı Askeri Tabip Dr. Ülkü Sema Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum’a geldi.

“Türk kadını Atatürk’e çok şey borçlu”

Türkiye’nin orduya katılan ilk kadın subayı Askeri Tabip Dr. Ülkü Sema Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum’a geldi.

12 Mart 2020 Perşembe 22:35
“Türk kadını Atatürk’e çok şey borçlu”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmaya Çorum Tabip Odası üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Atatürk olmasaydı kadınların haklarına kavuşamayacağını kendisinin de mesleğini yapamayacağını dile getiren Dr. Ülkü Sema Aydın, son sınıfa kadar tıbbiyede okuduğunu, daha sonra da Veteriner Albay olan babasının izniyle Askeri tıbbiyeye girdiğini dile getirdi. Tarihe ilk kadın subay olarak geçtiğini vurgulayan Dr. Ülkü Sema Aydın, daha sonra kadınların askerlik mesleğini seçmeye başladığını ancak Menderes zamanında kadın subayların büyük bölümünün tazminatları verilerek işten çıkarıldığını kaydetti.

İnsanların mesleklerini ilerletebilmek için büyüklerin tecrübelerinden yararlanması gerektiğini de dile getiren Dr. Ülkü Sema Aydın, kadınların imkan verilmesi ülke yönetimlerinde görev almaları durumunda savaşların da azalacağını söyledi.

DR. ÜLKÜ SEMA AYDIN KİMDİR?

İlk kadın subay olan Dr. Ülkü Sema Aydın, 1931 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokula Ankara’da başlayan ve İzmir Karşıyaka’da bitiren Aydın, İzmir Kız Lisesi’ni yatılı kazanarak 1948 yılında bitirdi. Ankara Tıp Fakültesi’ni kazandı ve son sınıfta Askeri Tıbbiye’ye girerek 1957 Şubat ayında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 34. Yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne giren ilk kadın subay oldu.

ABD, Fransa, Almanya’daki askeri görevlerinin ardından GATA’da çocuk ihtisası yapan Aydın, 1965 yılında Genelkurmay karargahı doktorluğuna tayin edildi. 1970 yılında Kıdemli Binbaşı rütbesi ile istifa ederek ordudan ayrıldı. 1974 yılında ise Sağlık Bakanlığı’ndan emekli olan Aydın, 1991 yılına kadar özel kurumlarda doktorluğa devam etti.(Erkan BAYATLI)

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