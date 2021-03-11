Türk-İş’ten CHP’ye işçi bareti

Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, Belediye-İş Şube Başkanı Mehmet Şen, Tes-İş Temsilcisi Ahmet Özgün, Karayolları 1 Nolu Şube Temsilcileri Hüseyin Coşkun ve Cafer Erkoç, CHP’yi ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve diğer parti yöneticileri ile istişare toplantısı yaptı.

Toplantıda sendikaların ve emek hareketinin sorunları, talepleri, beklentileri ele alınarak ülke gündemi üzerine sohbet edildi.

Ziyaret sırasında Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a işçi bareti hediye etti.

Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman ve her koşulda sendikaların, emek dünyasının, alınterinin yanında olduklarını vurguladı.

Konuklarına teşekkür eden Tahtasız, sendikal çalışmalarda başarılar diledi.

