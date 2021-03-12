Türk-İş’den Özsaçmacı’ya işçi bareti

Ziyarette Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’ya işçi bareti hediye etti.

İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve yönetimine yeni dönemde hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Türk-İş’e bağlı sendika temsilcileri, ziyarette hem ülke hem de Çorum gündemiyle ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Ayrıca işçi ve sendikaların genel durumlarının görüşüldüğü ziyarette çözüm önerileri karşılıklı olarak değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, partilerini ziyaret ederek onurlandıran Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, Belediye-İş Şube Başkanı Mehmet Şen, Tes-İş Temsilcisi Ahmet Özgün, Karayolları 1 Nolu Şube Temsilcileri Hüseyin Coşkun ve Cafer Erkoç’a teşekkür ederek, sendika çalışmalarında başarılar diledi. (Haber Merkezi)

