Türk Haber-Sen genel kurulu Pazar günü

Çorum ile birlikte Ordu, Tokat ve Amasya illerinin yer aldığı Türk Haber-Sen Şubesi genel kurul toplantısı Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de başlayacak olan genel kurulda 4 ilden 252 delege oy kullanacak. Genel kurula sendika genel merkez yöneticilerinin de katılması bekleniyor. (Haber Merkezi)

