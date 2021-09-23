Türk Haber-Sen genel kurulu Pazar günü
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalardan biri olan Türk Haber-Sen Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu, Pazar günü yapılacak.
Güncel 23.09.2021, 23:25
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Çorum ile birlikte Ordu, Tokat ve Amasya illerinin yer aldığı Türk Haber-Sen Şubesi genel kurul toplantısı Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de başlayacak olan genel kurulda 4 ilden 252 delege oy kullanacak. Genel kurula sendika genel merkez yöneticilerinin de katılması bekleniyor. (Haber Merkezi)
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