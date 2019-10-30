“Türk gençliği Cumhuriyetin erdemlerini iyi özümsemeli”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak bu ülkenin Türk’ün son ve ebedi yurdu olduğunu ve ilelebet yaşayacağımızı söyleyen Agah Karapıçak “Devletimiz 96 yılda pek çok badireyi atlatmış, pek çok saldırıyı bertaraf etmiş ve gücüne güç katarak yoluna devam etmektedir. Kuruluş ve çok partili siyasi hayata geçişin ardından, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Modeli ile üçüncü devresine giren Cumhuriyetimiz daha da güçlenmiş ve sağlamlaşmıştır. Türk Milleti kendi hür iradesiyle yönetim şekline ve modeline sahip çıkmıştır” dedi.

“96 yıllık Türk Cumhuriyeti tarihimiz bakımından henüz başlangıç demektir. Son vatanımızdaki son devletimiz ise dünya durdukça daim olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti insanlık ailesine merhameti ve adaleti öğretmeye devam edecektir” diye sözlerine devam eden Karapıçak, Türkiye’nin dünyanın her yerindeki mazlumların yanında olmaya, açları doyurmaya devam edeceğini de bildirdi.

Asya ve Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin hür ve bağımsız olamayan milletlerin başkalarının iştahına kurban olduğunu ortaya koyduğunu, Türk’ün devleti güçlü oldukça yaraların daha çabuk sarılarak gözyaşlarının silindiğini de belirten Karapıçak mesajında şu görüşlere yer verdi: “96. yılımızda yaşadığımız son gelişmeler, özellikle Barış Pınarı Harekatı ile göz önüne serilen manzara ibret vericidir. Türkiye Cumhuriyeti emperyalizmin terör maşalarıyla bölgede akıttığı kanı durdurmak için çabalarken, din kardeşlerimizi yöneten kukla devlet adamlarının tavırları iyi okunmalıdır! Türk Devleti işte bu yüzden güçlü ve payidar olmalıdır. Türk’ün adaletli ve merhametli kılıcı keskin olmalıdır.

Özellikle gençlerimiz bu günleri hafızalarına iyi yerleştirmelidir. Demokrasi ve Cumhuriyetin erdemlerini iyi özümsemeli ve savunmalıdır. Biz bir ve beraber oldukça Devletimizi hiç bir hesap ve oyun yolundan alıkoyamayacaktır. Ne içerideki ihaneti unutacağız, ne dışarıdaki düşmana fırsat vereceğiz. Her zaman uyanık olup yorulmadan çalışacağız. 96 yıl önce ayağına çarık, eline silah bulamayan, Atalarımızın canlarıyla kurdukları bu kutlu emaneti çocuklarımıza daha büyük ve güçlü olarak geleceğe taşıyacağız. Bu vesile ile devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yaşasın Türk Milleti ! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti !”

ONAN’DAN MESAJ

MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan da yayınladığı mesajda Cumhuriyetin ilelebet payidar olacağını söyledi. “Emsalsiz bir zaferle sonuçlanan şanlı Kurtuluş Savaşımızın, Cumhuriyet’le taçlandırılmasının üzerinden 96 yıl geçmiş bulunmaktadır. Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 96. yıldönümünü idrak etmenin gurur ve kıvancıyla ülkemizin karşı karşıya bulunduğu vahim sürecin verdiği endişenin birbirine karıştığı bu zor günlerde aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” diye konuşan Onan, mandacı himayeci zihniyetin hortladığı şu günlerde Ulu Önder Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet ile kazanımlarını Türk milliyetçilerinin koruyacağını dile getirdi.

Ertuğrul Onan; “Ülkücüler ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı olduğu Cumhuriyet; çaresizlik, umutsuzluk ve yılgınlık içinde kıvranan köklü bir milletin yeniden ayağa kalkma ve küllerinden doğma çabasının kutlu bir sonucudur. Cumhuriyet; aziz Türk milletini, aydınlık ve müreffeh yarınlara taşıma ülküsüdür. Ve Cumhuriyet; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Başbuğ Alparslan Türkeş’in ve Milliyetçi Hareket’in Bilge Lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni lider ülke haline getirme ülküsüdür” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)