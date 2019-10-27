Türk Enerji-Sen’de görev değişikliği

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Mehmet Ulucan’ın Türk Enerji-Sen İl Temsilciliği görevine getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bugüne kadar Türk Enerji-Sen İl Temsilciliği görevini yürüten İbrahim Kuşkaya’nın yerine Mehmet Ulucan’ın atandığını bildiren Selim Aydın, “İbrahim Kuşkaya’ya emeklerinden dolayı teşekkür ederim.Türk Enerji -Sen Genel Merkezi onayıyla İl temsilciliğine atanan Mehmet Ulucan tecrübesi, bilgi ve birikimi ile bizlere güç vereceğini özellikle belirtmek isterim. Başkanımızın yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Mehmet Ulucan’a görev tebliğinde Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro Sen Şube Başkanı Sami Çam ile Türk Tarım Orman Sen Şube Başkanı Necati Gül de hazır bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)