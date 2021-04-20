Türk Eğitim-Sen’den Kodek’e kutlama 

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e kutlama ziyaretleri sürüyor.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi yöneticileri de Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e kutlama ziyaretinde bulundu.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın ve beraberindeki sendika yöneticileri İl Milli Eğitim Müdürü Kodek'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Milli Eğitim Müdürü Kodek de heyete nazik ziyareti için teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

