Türk Eğitim - Sen genel kurulu bugün

Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, sendikalarının 100 delegenin katılımı ile düzenlenecek olan genel kurulunun bugün saat 10.30’da Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi 7. Olağan kongresinin tek liste ile yapılması beklenirken, Şube Başkanı Selim Aydın ve beraberindeki heyet de Ankara’da çok sayıda ziyaret gerçekleştirerek genel kurula davetlerde bulundu.

Buna göre Aydın ve beraberindeki heyet Ankara’da Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcıları, Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Mustafa Ünlü, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, MHP MYK Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur’u ziyaret ederek kongreye davet etti.



(Volkan SINAYUÇ)

