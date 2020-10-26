Türk Büro-Sen'den kan bağış kampanyası

Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam ve sendika üyeleri, Kızılay'ın Gazi Caddesindeki kan alma birimine giderek kan verdi.

Çam, gazetecilere kampanyanın ilk gününde 21 sendika üyesinin kan bağışında bulunacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kan bağışlarının gruplar halinde kabul edilebildiğini belirten Çam, hafta boyu sürecek kampanya kapsamında çok sayıda sendika üyesinin kan vermesini beklediğini kaydetti.

Çam, "Salgın dolayısıyla bağışçı sayısında azalma olduğu biliniyor ancak kan ihtiyacı azalmıyor. Dolayısıyla Kızılay'ın bugünlerde daha çok kan bağışı ihtiyacı var. Bu nedenle kan bağışı kampanyası başlattık. Şartları uygun olan herkes kan vererek başka bir kişinin yaşamasına vesile olabilir." dedi.