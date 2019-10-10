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“Türk bayrağının olduğu yere barış ve huzur gelir”

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, beklentiye cevap veren Türk Ordusu’nun; milli birlik ve dayanışma ruhundan aldığı güç ve ilhamla, güney sınırları boyunca sahnelenen hain girişim, dayatma ve teşebbüsleri kaynağında etkisiz hale getirmek için “Barış Pınarı’nın” musluklarını açtığını ve şaha kalktığını belirtti.

“Türk bayrağının olduğu yere barış ve huzur gelir”

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, beklentiye cevap veren Türk Ordusu’nun; milli birlik ve dayanışma ruhundan aldığı güç ve ilhamla, güney sınırları boyunca sahnelenen hain girişim, dayatma ve teşebbüsleri kaynağında etkisiz hale getirmek için “Barış Pınarı’nın” musluklarını açtığını ve şaha kalktığını belirtti.

10 Ekim 2019 Perşembe 22:13
“Türk bayrağının olduğu yere barış ve huzur gelir”

Ay yıldızlı al bayrağın göndere çekildiği her yerde barışın, huzurun, sükunetin, istikrarın, kurtuluşun ve dengenin simgesi ve selamet müjdesi olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade eden Gül yaptığı açıklamada, sırtını Hak’a dayayan Türk Milleti ve ordusunun inandığını ve muzaffer olacağını kaydetti. Gül, “İstikbal Türkiye'nin kavli, istiklal Türk milletinin kaderidir. Barış Pınar’ı; 9 Ekim akşamı şaha kalkmıştır. Dicle’nin çocuklarını çakallara yem ettirmeyecektir. Duamız ve desteğimiz Türk Ordusunadır” dedi. (Haber Merkezi)

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