“Türk bayrağının olduğu yere barış ve huzur gelir”

Ay yıldızlı al bayrağın göndere çekildiği her yerde barışın, huzurun, sükunetin, istikrarın, kurtuluşun ve dengenin simgesi ve selamet müjdesi olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade eden Gül yaptığı açıklamada, sırtını Hak’a dayayan Türk Milleti ve ordusunun inandığını ve muzaffer olacağını kaydetti. Gül, “İstikbal Türkiye'nin kavli, istiklal Türk milletinin kaderidir. Barış Pınar’ı; 9 Ekim akşamı şaha kalkmıştır. Dicle’nin çocuklarını çakallara yem ettirmeyecektir. Duamız ve desteğimiz Türk Ordusunadır” dedi. (Haber Merkezi)