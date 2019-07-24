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“Türk basını tarihin her döneminde görevini başarıyla yerine getirdi”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Türk basınında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümü olan bugünde, tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum” dedi.

“Türk basını tarihin her döneminde görevini başarıyla yerine getirdi”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Türk basınında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümü olan bugünde, tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum” dedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:47
“Türk basını tarihin her döneminde görevini başarıyla yerine getirdi”

Türk basınının tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirdiğini belirten Ceylan, “Basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümünde, ilimizde faaliyet gösteren televizyon, radyo, dergi, internet haber siteleri, haber ajansları, yerel ve yaygın gazete temsilcileri olmak üzere bu ulvi mesleği layıkıyla yapan tüm basın mensuplarımızın günlerini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

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