“Turizm yatırımı heba oldu, milli servet çöpe atıldı”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Alaca’nın Alacahöyük köyünde hayata geçirilen ve yüzde 80 oranında tamamlanan Hitit Köyü Projesi ve Alacahöyük Gölpınar Hitit Barajı Rekreasyon Projesi’nin tam olarak bitirilmediği ve hiçbir kurum tarafından devralınmadığı için yarım kaldığını, milli servetin heba olduğunu, yatırımın çürüdüğünü söyledi.

Beraberindeki partililerle birlikte Alacahöyük’te incelemeler yapan Tahtasız, 2016 yılında DSİ tarafından 10 milyon 750 bin lira harcanarak 2018 yılında bitirilen projenin, henüz kullanılmaya başlanmadan çürüdüğünü söyledi.

“YAZIK OLDU”

Tahtasız, “Proje bitirilme aşamasına geldi, fakat her ne hikmetse bu proje ne Valilik, ne Belediye, ne de DSİ tarafından devralınmadığı için harap vaziyette, ot - çöp içinde. Camlar kırık, duvarlar yıkılmış, her taraf harap olmuş. 3 yıldır anlatıyoruz, kimse dinlemedi. Tarihi Hitit Barajını turizme kazandırmak adına yapılan bu yatırım yarım kaldı. Harcanan paralara sahip çıkılmadı. Burası 5 yıldır atıl vaziyette. Öğrencilerin kalması için yapılan evler uçmuş, ahşap yürüyüş yolları çürümüş. Bu paralarda tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Yazıktır günahtır. Bugün bu yatırımı 100 milyon lira harcasanız yapamazsınız” dedi.

Projeler kapsamında yapılan alanları değerlendiren Tahtasız, “Alaca Kazıları Araştırma Merkezi, Hitit yemeklerinin yapılıp sunulacağı lokanta tesisi açılmış, satış büfeleri ve sergi salonu tamamlanmış, Hitit Ormanı yapılmış ama ilgisizlikten ağaçlar kurumuş, 15 arabalık kamping alanı yapılmış, 10 kız ve 10 erkek olmak üzere kamp alanı oluşturulmuş evleri yapılmış ama bakımsızlıktan dolayı çökme konumuna gelmiştir. Öğrenci kamp alanında laboratuvar ve lokanta projesi hazır halde ancak elektrikler kesilmiş. Tüm binalar çökme aşamasında. Proje alanına 56 adet Hitit eser kopyası yerleştirilmiş. Güvenlik, kafeterya Hitit usulü doğal tarım, Hitit evi, kale, ilköğretim öğrencileri için bina Alacahöyük kültürünü yaşatacak yapı ve açık hava tarım müzesi yer almaktadır.

300 dönüm civarında halk arazisi istimlak edilmiş. Alacahöyük halkı buranın bir an önce Çorum turizmine kazandırılmasını istiyor. Biz de bunun takipçisi olacağımıza söz verdik. Bu parti meselesi değil, memleket meselesidir” açıklamalarında bulundu.

“TURİZM CENNETİ HARABEYE DÖNÜŞTÜ”

Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; 2018 yılından bu tarafa atıl vaziyette bekleyen tesisler, çürümeye başladı, etraf yabani otlarla doldu, tesisler bakımsız, harabe bir görünüme büründü.

10 milyon 750 bin lira harcanan proje 2018 yılında DSİ tarafından kesin kabulü yapıldı. Ancak tüzüğünde böyle bir yeri işletme yetkisi olmadığı için ve Çorum Valiliği ile Belediyenin de sahip çıkmaması üzerine proje atıl durumda kaldı.

Atıl kalan baraj ve tesislerde inceleme yapan Tahtasız, Hitit Barajı’nın dünyanın çalışan en eski barajı olduğunu belirterek, “Burası M.Ö 1240 yılında yapılan kendi kendine yetebilen dünyada ki 3 barajdan bir tanesidir” dedi.

”TESİSLER KADERİNE TERK EDİLDİ, ARTIK YIKILIYOR”

Tesisler için milyonlarca liralık yatırım yapıldığını, tamamlanma aşamasına gelmişken yatırım bırakıldığını, bu yüzden milli servetin heba olduğunu, binaların yıkılmaya başlandığını dile getiren Tahtasız, tüm ayrıntıları düşünülerek yapılan bu yatırımın daha fazla geciktirilmeden turizmin hizmetine sunulması gerektiğini açıkladı.

Tahtasız, Alacahöyük köyünde 3 bin yıllık tarihi Hitit Barajı’nın etrafına yapılan ve milyonlarca lira harcanan Arkeopark projesinin 5 yıldır atıl durumda bırakılmasını eleştirerek, CHP iktidarında Alacahöyük’teki turizm faaliyetlerini canlandıracaklarını, tesisleri turizme kazandıracaklarını söyledi.

Tahtasız, tesislerin Çorum Valiliği, Özel İdare, Çorum Belediyesi, Alaca Kaymakamlığı veya Alaca Belediyesi tarafından devralınmasını ve turizme kazandırılması için bir an önce gereken çalışmaların yapılmasını istedi.

İnceleme gezisine; ayrıca Merkez ilçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, parti yöneticileri; Osman Soylu, Kemal Kılıç ve bazı partililer de katıldı. (Haber Merkezi)