Son Dakika

“Turizm yatırımı heba oldu, milli servet çöpe atıldı”

Hititlerden kalma tarihi barajı yeniden canlandırmak ve turizme kazandırmak amacıyla turizm cenneti Alacahöyük’te yaptırılan Hitit Köyü projesi, kullanılmaya başlanmadan yıkıldı.

Güncel 20.06.2022, 12:09 20.06.2022, 12:15
525

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Alaca’nın Alacahöyük köyünde hayata geçirilen ve yüzde 80 oranında tamamlanan Hitit Köyü Projesi ve Alacahöyük Gölpınar Hitit Barajı Rekreasyon Projesi’nin tam olarak bitirilmediği ve hiçbir kurum tarafından devralınmadığı için yarım kaldığını, milli servetin heba olduğunu, yatırımın çürüdüğünü söyledi.
Beraberindeki partililerle birlikte Alacahöyük’te incelemeler yapan Tahtasız, 2016 yılında DSİ tarafından 10 milyon 750 bin lira harcanarak 2018 yılında bitirilen projenin, henüz kullanılmaya başlanmadan çürüdüğünü söyledi. 

“YAZIK OLDU”
Tahtasız, “Proje bitirilme aşamasına geldi, fakat her ne hikmetse bu proje ne Valilik, ne Belediye, ne de DSİ tarafından devralınmadığı için harap vaziyette, ot - çöp içinde. Camlar kırık, duvarlar yıkılmış, her taraf harap olmuş. 3 yıldır anlatıyoruz, kimse dinlemedi. Tarihi Hitit Barajını turizme kazandırmak adına yapılan bu yatırım yarım kaldı. Harcanan paralara sahip çıkılmadı. Burası 5 yıldır atıl vaziyette. Öğrencilerin kalması için yapılan evler uçmuş, ahşap yürüyüş yolları çürümüş. Bu paralarda tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Yazıktır günahtır. Bugün bu yatırımı 100 milyon lira harcasanız yapamazsınız” dedi.
Projeler kapsamında yapılan alanları değerlendiren Tahtasız, “Alaca Kazıları Araştırma Merkezi, Hitit yemeklerinin yapılıp sunulacağı lokanta tesisi açılmış, satış büfeleri ve sergi salonu tamamlanmış, Hitit Ormanı yapılmış ama ilgisizlikten ağaçlar kurumuş, 15 arabalık kamping alanı yapılmış, 10 kız ve 10 erkek olmak üzere kamp alanı oluşturulmuş evleri yapılmış ama bakımsızlıktan dolayı çökme konumuna gelmiştir. Öğrenci kamp alanında laboratuvar ve lokanta projesi hazır halde ancak elektrikler kesilmiş. Tüm binalar çökme aşamasında. Proje alanına 56 adet Hitit eser kopyası yerleştirilmiş. Güvenlik, kafeterya Hitit usulü doğal tarım, Hitit evi, kale, ilköğretim öğrencileri için bina Alacahöyük kültürünü yaşatacak yapı ve açık hava tarım müzesi yer almaktadır.
300 dönüm civarında halk arazisi istimlak edilmiş. Alacahöyük halkı buranın bir an önce Çorum turizmine kazandırılmasını istiyor. Biz de bunun takipçisi olacağımıza söz verdik. Bu parti meselesi değil, memleket meselesidir” açıklamalarında bulundu.

“TURİZM CENNETİ HARABEYE DÖNÜŞTÜ”
Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; 2018 yılından bu tarafa atıl vaziyette bekleyen tesisler, çürümeye başladı, etraf yabani otlarla doldu, tesisler bakımsız, harabe bir görünüme büründü.
10 milyon 750 bin lira harcanan proje 2018 yılında DSİ tarafından kesin kabulü yapıldı. Ancak tüzüğünde böyle bir yeri işletme yetkisi olmadığı için ve Çorum Valiliği ile Belediyenin de sahip çıkmaması üzerine proje atıl durumda kaldı.
Atıl kalan baraj ve tesislerde inceleme yapan Tahtasız, Hitit Barajı’nın dünyanın çalışan en eski barajı olduğunu belirterek, “Burası M.Ö 1240 yılında yapılan kendi kendine yetebilen dünyada ki 3 barajdan bir tanesidir” dedi.

”TESİSLER KADERİNE TERK EDİLDİ, ARTIK YIKILIYOR”
Tesisler için milyonlarca liralık yatırım yapıldığını, tamamlanma aşamasına gelmişken yatırım bırakıldığını, bu yüzden milli servetin heba olduğunu, binaların yıkılmaya başlandığını dile getiren Tahtasız, tüm ayrıntıları düşünülerek yapılan bu yatırımın daha fazla geciktirilmeden turizmin hizmetine sunulması gerektiğini açıkladı.
Tahtasız, Alacahöyük köyünde 3 bin yıllık tarihi Hitit Barajı’nın etrafına yapılan ve milyonlarca lira harcanan Arkeopark projesinin 5 yıldır atıl durumda bırakılmasını eleştirerek, CHP iktidarında Alacahöyük’teki turizm faaliyetlerini canlandıracaklarını, tesisleri turizme kazandıracaklarını söyledi.
Tahtasız, tesislerin Çorum Valiliği, Özel İdare, Çorum Belediyesi, Alaca Kaymakamlığı veya Alaca Belediyesi tarafından devralınmasını ve turizme kazandırılması için bir an önce gereken çalışmaların yapılmasını istedi.
İnceleme gezisine; ayrıca Merkez ilçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, parti yöneticileri; Osman Soylu, Kemal Kılıç ve bazı partililer de katıldı. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
26°
açık
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@