Turizm için “umut yılı”

Antalya merkezli Miss Tourism Turkey’de birinciliği olan, ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğrencisi, İzmirli güzel Hazal Çakmak da, 2021’e turizm açısından umutla bakanlardan…Turizm tanıtımlarının ve moda dünyasının aranan manken ve modellerinden Hazal Çakmak, önümüzdeki süreçte Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda derece almayı ve uluslararası platformlarda ülkesini temsil etmeyi hedeflediğini de söylüyor.

Güzel manken, yeni turizm sezonu hazırlıkları çerçevesinde, uluslararası ve yerel otel zincirlerinin tanıtımları için kamera karşısına geçmeye başladı.

(Haber Merkezi)