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Turistlere müzik eşliğinde tarih yolculuğu

Çorum'da hayata geçirilen "Müzede Müzik Var Projesi" kapsamında turistler müzik eşliğinde tarihsel yolculuğa çıkıyor.

Güncel 25.04.2022, 11:37
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Hitit Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında, kentteki müze ve ören yerlerine ilginin artırılmasını sağlamak amacıyla "Müzede Müzik Var Projesi" hayata geçirildi.
Proje kapsamında, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nden akademisyen ve öğrenciler, bahar ve yaz aylarında Alacahöyük, Boğazkale, Yazılıkaya, Şapinova gibi ören yerlerinde, kış aylarında ise Alacahöyük, Boğazkale ve Çorum Müzesi'nde ziyaretçilere klasik müzik dinletisi sunacak.
Proje kapsamında ilk müzik dinletisi, kent merkezine 53 kilometre mesafedeki, farklı medeniyetlere ait yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en önemli arkeolojik merkezleri arasında gösterilen, Hititlerin önemli kültür ve sanat merkezi olarak bilinen Alacahöyük Ören Yeri'nde yapıldı.
Öğrenciler, yan flüt ve gitarla tarihi kentin girişindeki "Aslanlı Kapı" önünde müzik dinletisi sundu.
Antik kentin ziyaretçileri, müzik tınıları arasında tarihe yolculuk yapma fırsatı buldu.
Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, AA muhabirine, Hititlerin Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden olduğunu söyledi.


İLK KAZI
Hititlerden günümüze önemli bir miras kaldığını belirten Kubalı, "Yaklaşık 4 bin yıl önce burada Hititler, öncesinde de Hattiler yaşamıştı. Türkiye'nin ilk arkeolojik kazısı, Büyük Önder Atatürk'ün imzasıyla, 1935 yılında Alacahöyük'te başladı. Dolayısıyla burası önemli bir merkez." dedi.
Kentteki arkeolojik ve kültürel değerlere ilgi çekmek amacıyla "Müzede Müzik Var" Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Kubalı, Turizm Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde projeyi başlattıklarını aktardı.
"UYGARLIĞIMIZIN ZENGİNLİĞİNİN BİLİNCİNDEYİZ VE YAŞATMAK İSTİYORUZ"
Kubalı, proje ile geçmişle gelecek arasında köprü kurmayı hedeflediklerine değinerek, şunları kaydetti:
"Müze ve ören yerlerimizde müzik etkinlikleri yapıp, gençlerimizi buralara getirebileceğiz. Buraya sadece Çorumlu gençlerimiz değil, Türkiye'den ve dünyadan insanlar gelmeli. Gelsinler, görsünler. Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi dimdik ayakta ve Türkiye Cumhuriyeti bu değerlere sahip çıkmaktadır. Uygarlığımızın zenginliğinin bilincindeyiz ve yaşatmak istiyoruz."
Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Can Satır ise proje ile hem üniversitenin kente olan sosyal sorumluluğunu yerine getirdiklerini, hem de binlerce yıllık tarihi şehir kalıntılarında insanlara müzik dinletisi sunma imkanı bulduklarını söyledi.

Dinletilerde klasik müziğin yanı sıra, Anadolu'ya ve çeşitli kültürlere ait ezgileri seslendirdiklerini anlatan Satır, yan flüt ve gitar dinletisi ile başlayan etkinliklerin belirli bir periyotta yaylı çalgılar, flüt, gitar dinletileri ve şan konserleri şeklinde devam edeceğini aktardı.
Hititlerin müzikle iç içe bir topluluk olduğunu söyleyen Satır, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hititler, musikişinas bir toplum. Bunu arkeolojik kazılardan görüyoruz. Nefesli çalgılardan telli çalgılara, vurmalı çalgılara kadar icra pratikleri olduğunu gözlemliyoruz. Hititlerde daha görünür şekilde olan müzik kültürünü burada, 21. yüzyılda devam ettirmeye çalışıyoruz. Müze etkinlikleri yeni bir şey değil. Dünyada ve ülkemizde örnekleri var. Biz de Çorum'da böyle bir kültürel miras ve geniş bir müze kültürü bağlamında üniversitemizle yaptığımız müzik etkinliklerini ören yerlerine yaymak istiyoruz."

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