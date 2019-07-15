Turhan Utku kitabını imzaladı

Ankara’da Semih Ofset tarafından basılan, İstanbul’da İz Yayıncılık tarafından dağıtımı yapılan kitabın iki cildi 724 sayfa. Utku bu kitabında, ayetlerden yola çıkarak evrenin oluşumuna ve tarihsel olaylara ilişkin yorumlarda bulunuyor.

TURHAN UTKU

1939'da Çorum'da doğdu. İlk, orta ve liseyi Çorum'da okudu. 1963 senesinde İTÜ İnşaat Fakültesini, 1973 senesinde de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi.

1963 / 68 yılları arasında Karayolları Birinci Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlükte çalıştı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra (1968 / 1970) 1980 yılına kadar Ankara'da kurduğu kendi şirketini yürüttü. On beşinci dönem Çorum milletvekili olarak parlamentoda bulundu ve dört sene Meclis Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Başkanlığını yaptı (1973 / 1977).

1980 / 1985 yılları arasında Suudi Arabistan'da King Faysal Specialist Hospital'da proje müdürlü olarak çalıştı.

Karayollarında çalıştığı yıllarda telif ve çeviri birçok kültürel ve teknik makaleleri çeşitli dergilerde yayınlandı. Bunun dışında Karayolları Genel Müdürlüğü 'Teori ve Tatbikatta Heyelanlar" isimli telif eserini yayınladı (1975). Ayrıca basılmamış "Zemin Mekaniği Teknik Terimler Sözlüğü" (dört dilde) bulunmaktadır. Mesleği ile ilgili bir de patenti vardır.

Yazar, askerden dönüp Ankara'da kendi işini kurduktan sonra (1970) iş yoğunluğu dolayısıyla yazı ile ilgilenemez olmuştur. Ancak otuz sene sonra iki binli yıllara gelindiğinde inşaat işini bırakınca tekrar yazı hayatına dönmüş ve ilk olarak 2010'da "Din ve Bilim Üstüne Beyaz Yorumlar" ve 2015'de de 'Tarihi Başka Okumak / Osmanlının Sonu ve Cumhuriyetin İlk Kırk Yılı” kitaplarını yayınlamıştır.