Turgut Uçrak’ı kaybettik

Serpil Uçrak’ın eşi, Utku ve İsmail Uçrak’ın babaları, Esra ve Nagihan Uçrak’ın kayınpederleri olan Turgut Uçrak’ın cenazesi, bugün Hıdırlık’ta ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.