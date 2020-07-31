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Turgut Uçrak’ı kaybettik
Çorum’un tanınmış folklorcularından, Belediye’den emekli Turgut Uçrak (74), yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak bu sabah Özel Elitpark Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 31.07.2020, 13:03
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Serpil Uçrak’ın eşi, Utku ve İsmail Uçrak’ın babaları, Esra ve Nagihan Uçrak’ın kayınpederleri olan Turgut Uçrak’ın cenazesi, bugün Hıdırlık’ta ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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