Turan Yolu Derneği çocukları sevindirdi

Dernek merkezinin bulunduğu Gazi Caddesi üzerinde önceki gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile düzenlenen etkinlikte Turan Yolu Derneği Başkanı Abdullah Batum ile dernek yöneticileri tarafından çocuklara Türk Bayrağı, Balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Geleceği emanet edeceğimiz, İstiklal ve Cumhuriyetin koruyucusu olacak çocukların 23 Nisan Bayramı’nı kutlayan Abdullah Batum, Ulu Önder Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” sözünü de hatırlatarak “23 Nisan Bayramı bizlere çocuklarımızı gurur duyacağımız şekilde iyi yetiştirme zorunluluğumuzu hatırlatmalıdır. Ülkemizin hangi şartlarda hangi zorluklarla kurulduğunun çocuklarımıza iyi öğretilmesi iyi özümsetilmesi hiç kuşkusuz onların ailelerine içinde yaşadıkları topluma ve ülkemize faydalı olma azimlerini kuvvetlerini artıracaktır” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

