Turan Falcıoğlu’nun eşi vefat etti

Her ikisi de Beykent Üniversitesi öğretim üyesi olan Doç. Dr. Av. Özgür Falcıoğlu ve Dr. Öğr. Ü. Av. (Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı) Egemen Falcıoğlu’nun anneleri olan Bakiye Falcıoğlu’nun cenazesi, bugün Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.