Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 33°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
87536
ALTIN
248.101
DOLAR
6.0047
STERLİN
7.6038
EURO
6.6970

Tüp yüklü kamyon devrildi

Çorum’da kontrolden çıkan tüp yüklü kamyon devrildi. Sürücüyü kazayı yara almadan atlattı. 

Tüp yüklü kamyon devrildi

Çorum’da kontrolden çıkan tüp yüklü kamyon devrildi. Sürücüyü kazayı yara almadan atlattı. 

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:55
Tüp yüklü kamyon devrildi

Kaza, Kırkdilim mevkiinde meydana geledi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinden Laçin İlçesi istikametine seyir halinde olan Necdet A. yönetimindeki 66 LJ 181 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, kaza nedeniyle Çorum-Laçin karayolunda trafik bir süre kontrollü verildi. 
Tüplerin başka bir araca yüklenmesinin ardından kaza yapan kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı. Yükleme sırasında bölgede bir itfaiye aracı ile ambulans hazır bekletildi. 

İlgili Haberler
Saklı cennet yeşil göl turizme kazandırılacak
Saklı cennet yeşil göl turizme kazandırılacak
ICCI Enerji Ödülleri sahiplerini buldu
ICCI Enerji Ödülleri sahiplerini buldu
Bayram tatilinde yola çıkmak için en uygun günleri ve saatleri açıklandı
Bayram tatilinde yola çıkmak için en uygun günleri ve saatleri açıklandı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim