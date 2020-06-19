Tuncer Cücenoğlu’nun “Ziyaretçi” isimli oyunu Azerice’ye çevrildi

Elvin Nuri, aynı zamanda, yazarın “Çıkmaz Sokak” ve “Öğretmen” oyunlarının da çevirmeni. “Ziyaretçi” ile yazarın 11 oyunu Azeri diline kazandırılmış oldu. Dünyada barışı kadınların / anaların sağlayacağını söyleyen oyun, Türkiye dışında Amerika, Rusya, Ukrayna ve Kırgızistan’da sahnelendi. “Ziyaretçi” ilk kez Dilek Türker’in rejisi ve usta oyunculuğu ile “Tiyatro Ayna” tarafından 1996 yılında sahnelenmişti.

(Haber Merkezi)