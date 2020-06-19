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Tuncer Cücenoğlu’nun “Ziyaretçi” isimli oyunu Azerice’ye çevrildi
18 Temmuz 2019 tarihinde 75 yaşında kaybettiğimiz ünlü oyun yazarı hemşehrimiz Tuncer Cücenoğlu’nun “Ziyaretçi” isimli oyunu Azerice’ye çevrildi. Oyunları 32 dile çevrilen ve 35 ülkede sahnelenen Tuncer Cücenoğlu’nun “Ziyaretçi”sinin Azeri diline çevirisini Elvin Nuri yaptı.
Güncel 19.06.2020, 00:46
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Elvin Nuri, aynı zamanda, yazarın “Çıkmaz Sokak” ve “Öğretmen” oyunlarının da çevirmeni. “Ziyaretçi” ile yazarın 11 oyunu Azeri diline kazandırılmış oldu. Dünyada barışı kadınların / anaların sağlayacağını söyleyen oyun, Türkiye dışında Amerika, Rusya, Ukrayna ve Kırgızistan’da sahnelendi. “Ziyaretçi” ilk kez Dilek Türker’in rejisi ve usta oyunculuğu ile “Tiyatro Ayna” tarafından 1996 yılında sahnelenmişti.
(Haber Merkezi)
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