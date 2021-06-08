Tuncay Yılmaz: “Kaynaklar hovardaca harcanıyor”

Belediye Meclisi toplantısında gündem dışı söz alarak konuşan Tuncay Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim’in meclis toplantısına katılmamasına tepki göstererek, “Bir belediye başkanı meclise karşı sorumludur” dedi.

18 aydır pandemi ve ekonomik kriz altında vatandaşın inim inim inlediğini kaydeden Yılmaz, “Çorum Belediyesi’nin 2021 yılı tahmini bütçesi 700 milyon TL’dir. Bu bütçeden aslan payını betona gömmek yerine esnafımıza ayıralım dedik. ‘Esnafa yardım ettik’ diye dev gibi bir rakam söyleniyor. Esnafa yapılan yardım da gıda kolisi. Çorum Belediyesi işsizlikten etkilenen esnaf arkadaşımıza kira yardımı yapmış mıdır? Ayni yardımlar iki defa yapıldı ve bu tutar esnaf arasında çok ta kabul görmedi. Bu tutarları toplayıp, toplayıp büyük yardımlar yapmış gibi anlatmak çok hoş olmadı” dedi.

“BİNALAR ÇÜRÜKSE NEDEN TESLİM ALINDI?”

Geçtiğimiz günlerde Kadeş Meydanı’nda bulunan daha önceki meclislerde Kütüphane Müdürlüğü’ne tahsis edilen binayla ilgili tamirat tadilat ve tefrişat ihalesinin yaklaşık 1.5 milyon lira gibi bir rakama yapıldığını belirten Yılmaz, “Kadeş Meydanı yapıldı ve Belediye burayı teslim aldı ama sürekli çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bütçe verimli kullanılmıyor. Bu binalar çürükse Çorum Belediyesi neden teslim aldı? Sorumluları kimlerdir? Yok değilse Çorum Belediyesi’nin teslim aldığı bu proje için neden sürekli ihale yapıyoruz? Kaynaklar neden bu kadar hovardaca harcanıyor?” şeklinde konuştu.

“BÜTÇE ÇAR ÇUR EDİLİYOR”

Belediye tarafından geçmişte 23 Nisan Kavşağı ve Tuzcular Kavşağı olmak üzere iki kavşak yapıldığını söyleyen Yılmaz, “Bu kavşakları yapan sizin partinizin belediye başkanı. Trafik buralarda sıkışıyor, hadi olmadı bu kavşakları yeniden yapalım birkaç milyon daha harcayalım. O zamanlarda o kavşaklar için alt geçit isteniyordu. Bir belediye başkanınız kavşak yapıyor. Öbür belediye başkanınız kaldırıyor. Çorum Belediyesinin bütçesi çar çur ediliyor” dedi. (Haber Merkezi)

