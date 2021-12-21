Tuncay Kavukçu toprağa verildi

Çorum Kız Meslek Lisesi’nin uzun yıllar müdürlüğünü yapan emekli öğretmen Tuncay Kavukçu (80), ani olarak geçirdiği beyin rahatsızlığı nedeniyle önceki gün kaldırıldığı Özel Elitpark Hastanesi’nde sabah hayatını kaybetti.

Merhum öğretmen Mustafa Kavukçu ve merhume Behice Kavukçu’nun kızları, Türkan Benderli ile Mimar Tayyar Kavukçu’nun ablaları, TSO eski Başkanlarından Vahit Benderli’nin baldızı, Ayla Bülen Kavukçu’nun görümcesi olan Tuncay Kavukçu’nun cenazesi, Ulucami’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Ömür SOYTEMİZ)

