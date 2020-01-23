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“Tüketici Hakları” yarışması

“Tüketici Hakları” konulu resim ve karikatür yarışması düzenlenecek.

“Tüketici Hakları” yarışması

“Tüketici Hakları” konulu resim ve karikatür yarışması düzenlenecek.

23 Ocak 2020 Perşembe 22:54
“Tüketici Hakları” yarışması

Milli Eğitimin Temel amaçları doğrultusunda, sanatsal faaliyetlere katılımı arttırmak, sanatsal aktivitelerde etkin rol oynanmasına ve öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine olanak sağlamak amacıyla tüm ülke genelinde resmi ve özel okular da eğitim ve öğretim gören ortaokul 5.6.7.8.'nci sınıf öğrencilerini kapsayan “Tüketici Hakları” konulu resim yarışması ile lise 9.10.11.12.'nci sınıf öğrencilerini kapsayan “Tüketici Hakları” konulu karikatür yarışması düzenlenecek.

Seçici kurul tarafından her il için ayrıca bir değerlendirme yapılarak il bazında resim ve karikatür yarışmalarında finale kalan 1'er (birer) eser belirlenerek Ticaret İl Müdürlükleri’ne bildirilecek. Seçilen bu 1'er (birer) eserin sahiplerine İl Müdürlüklerince belirlenecek ödüller verilecek.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye https://tuketici.ticaret.gov.tr/ adresinde "Duyurular" kısmından da ulaşılabilecek ve başvurular, en geç 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 17:00’ye (mesai bitimine) kadar eserin aslı (orijinali) ve katılım formunun, şartnamelere uygun olarak Ticaret İl Müdürlüğüne kapalı zarf içerisinde elden, posta veya kargo aracılığı ile teslim edilmesiyle kabul edileceği vurgulandı.

Katılımcılar, Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi http://ticaret.gov.tr adresinden, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü https://www.facebook.com/etuketici/ ve https://twitter.com/etuketici sosyal medya hesaplarında yer alan “Başvuru Formu” ve “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilecek.

(Haber Merkezi)

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