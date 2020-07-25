Tüketici güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Temmuz dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı; haziran ayında 62,6 olan endeks, temmuz ayında 60,9 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziran ayında 79,9 iken, temmuz ayında yüzde 0,9 oranında artarak 80,6 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi haziran ayında 85,5 iken, temmuz ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 82,2 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi haziran ayında 62,1 iken, temmuz ayında yüzde 1,7 oranında azalarak 61,0 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi haziran ayında 23,1 iken, temmuz ayında yüzde 14,0 oranında azalarak 19,9 oldu.

(Haber Merkezi)