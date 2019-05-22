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Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 13 azalarak 55,3 oldu.

Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 13 azalarak 55,3 oldu.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 21:28
Tüketici güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 13 oranında azaldı; Nisan ayında 63,5 olan endeks Mayıs ayında 55,3 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 82,2 iken, Mayıs ayında yüzde 10,1 oranında azalarak 73,9 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 82,4 iken, Mayıs ayında yüzde 14,9 oranında azalarak 70,1 oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 63,5 iken Mayıs ayında yüzde 11,3 oranında azalarak 56,3 oldu. Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 26 iken, Mayıs ayında yüzde 20,3 oranında azalarak 20,8 oldu.

(Emre URAL)

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