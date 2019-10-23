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Tüketici güven endeksi 2 puan arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %2,1 oranında arttı; Eylül ayında 55,8 olan endeks, Ekim ayında 57 oldu.

Tüketici güven endeksi 2 puan arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %2,1 oranında arttı; Eylül ayında 55,8 olan endeks, Ekim ayında 57 oldu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 23:05
Tüketici güven endeksi 2 puan arttı

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 74 iken, Ekim ayında %1,1 oranında artarak 74,8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 71 iken, Ekim ayında %3,4 oranında artarak 73,4 oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 55,3 iken Ekim ayında %2,7 oranında artarak 56,8 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 22,80 iken, Ekim ayında %0,2 oranında artarak 22,84 oldu. (Haber Merkezi)

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