“TÜİK’in yeni yönetimi enflasyonu buharlaştırdı”

TÜİK tarafından açıklanan ve kamuoyunun asla inandırıcı bulmadığı ısmarlama rakamlara göre Şubat ayında enflasyonun (TÜFE) % 0,91 arttığını, Ocak ayındaki % 1,68 oranındaki enflasyon ile birlikte yılın ilk iki ayının kümülatif enflasyon oranının % 2.60 olduğunu kaydeden BASK İl Temsilcisi Çam, “Bu durumda, Hakem Kurulu tarafından Ocak ayında memur ve emeklilerine yılın ilk altı ayı için reva görülen % 3’lük sadaka miktarı artışın % 87’si erimiş, Temmuz ayına 4 ay kala geriye % 13’lük kısım kalmıştır” dedi.

TÜİK son yılını yönetici değişiklikleriyle geçirirken olanın yine vatandaşlara olduğunu belirten Hayati Çam, açıklamasında şunları dile getirdi: “9 ay dayanamayan eski genel müdürün yerine 15 günlük vekâleten genel müdür vekili ardından 2 Mart tarihi itibariyle de yeni genel müdür atanmıştır. Memurlar ve emeklileri olarak bugün açıklanan % 0,91 gibi piyasadan kopuk enflasyon oranının yeni yönetimin iktidara bir jesti olduğunu düşünüyoruz. Memur ve emeklilerinin aylıklarının en önemli harcama kalemini gıda, konut ve sağlık giderleri oluşturmaktadır.

TÜİK rakamlarıyla Aralık ayında bir önceki aya göre gıdadaki artış % 5.12, konut giderlerinde % 3.64 ve sağlık giderlerinde %7.38 iken, memur ve emeklileri ilgilendiren enflasyon artışının Aralık ayına göre % 2.60 olmasının hiçbir anlamı bulunmamaktadır. Ağustos ayında başlayacak ve 2022-2023 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde iktidara nefes aldırmak için TÜFE enflasyonunun düşük gösterilmesi bir operasyonun da işaret fişeğidir. Ücretinden başka geliri olmayanlara göre yeni bir enflasyon sepeti hazırlanmadığı ve harcama guruplarının ağırlıkları bu yeni sepete göre hazırlanmadığı sürece TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının anlamı da, değeri de yoktur.

“TOPLU SÖZLEŞME REVİZE EDİLMELİ”

“TÜİK’in ısmarlama enflasyon oranı bile Hakem Kurulu Kararının revize edilmesi gerektiğini haykırırken, Hükumetin ve yetkili sendikaların bu sesi duymazlıktan gelmeleri kabul edilemez. Bir kere daha kamuoyuna, Hakem Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren toplu sözleşmenin revize edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. BASK olarak; memurların birikmiş ve acil çözüm bekleyen sorunlarının çözümü için siyasi partiler ve TBMM nezdinde başlattığımız görüşmeler devam etmektedir. Memur ve emeklilerini duyarlı olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz.”

(Haber Merkezi)

