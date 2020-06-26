TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğüne yeni atama

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölge illerini kapsayan TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğüne vekaleten atanan Emecen, eski Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu’ndan görevi devralarak yeni görevine başladı.

Lisans Eğitimi Ondokuzmayıs Üniversitesi İstatistik Bölümünde tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde istatistik yüksek lisans eğitimine devam eden Emecen, memuriyet hayatına 2008 yılında TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde İstatistikçi olarak başladı. Daha sonra TUİK İstanbul ve Edirne Bölge Müdürlüklerinde çeşitli kademelerde ve Ekonomik Araştırmalar Grup Sorumlusu olarak görev aldı.

2016 yılında Devlet Memurluğu Başarı Belgesi almaya ve TC. Hazine Müsteşarlığı stajyer aktüer listesine kayıtlı olmayı hak kazanan Emecen, 1978 Giresun Bulancak ilçesi doğumlu, evli ve iki çocuk babası.

İki yılı aşkın süredir TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü görevini yürüten eski Bölge Müdürü ise TÜİK uzmanı olarak TÜİK Başkanlığına atandı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Müdür Vekili Halil Emecen, görevine başlaması nedeniyle de Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti. Vali Dağlı, Emecen’e yeni görevinde başarılar diledi. (Haber Merkezi)