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TÜİK, perakende satış endekslerini açıkladı

Perakende satış hacmi 2019 yılı Kasım döneminde yıllık yüzde 8,5 arttı.

TÜİK, perakende satış endekslerini açıkladı

Perakende satış hacmi 2019 yılı Kasım döneminde yıllık yüzde 8,5 arttı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 22:50
TÜİK, perakende satış endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Kasım dönemi perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; sabit fiyatlarla perakende satış hacmi(2015=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 21,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,3 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.

(TÜİK)

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