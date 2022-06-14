TÜGVA’dan gençlere Kuran

TÜGVA İl Temsilciliği Kuran-ı Kerim üzerinden yapılan algı operasyonlarına tepki olarak liselerde gençlere Kuran-ı Kerim hediye etti.

Çalışmadan memnun olan Liseli Gençler TÜGVA Çorum İl Temsilciliğine böyle bir çalışma yaptıkları için teşekkür etti. 81 İl de Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkezi tarafından #GençlerKuranınİzinde hastagli çalışma sosyal medya gündemine oturdu.

TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı; “Kutsal Kitabımız olan Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan bütün algı operasyonlarını kınıyorum. Milletimiz daima Kuran-ı Kerim'e karşı hürmet göstermiş ve Rabbimizin kelamı olan Kuran-ı Kerim'in ışığında nice başarılar elde etmiştir. Bizler de farkındalık oluşturmak ve genç kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için Kardeşlerimize Kuran-ı Kerim hediye ettik” dedi.

(Haber Merkezi)

