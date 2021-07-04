TÜGVA’da Kayabaşı güven tazeledi

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan genel kurula AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Talha Sağlıklı, TÜGVA Karadeniz Bölge Sorumlusu Enes Seba, STK temsilcileri ile TÜGVA üyeleri katıldı.

Siyasi konuşmaların yapıldığı genel kurulda tek liste ile yapılan seçimde Enes Kayabaşı, yeniden il başkanı oldu.

Toplantı yeni yönetim kurlu üyelerine rozet takdimi ve toplu fotoğraf çekilmesi ardından sona erdi. (Haber Merkezi)

